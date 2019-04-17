Опубликовано первое фото из космоса сгоревшего Нотр-Дама

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Опубликовано первое фото из космоса сгоревшего Нотр-Дама

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Первый снимок собора Нотр-Дам-де-Пари после пожара, сделанный из космоса, размещён в твиттере космической программы Евросоюза по мониторингу Земли "Коперник".

Наши коллеги из PlanetLabs, внесшей вклад в миссию "Коперник", сделали то, что мы считаем первым публичным спутниковым снимком Нотр-Дама после пожара, — поясняется в сообщении.

К записи прикреплено изображение, а ниже — собор до пожара.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля вечером. Его удалось потушить более чем через 12 часов. В результате обрушились шпиль, часы и крыша храма. На его восстановление примерно за сутки собрали уже один миллиард евро.

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