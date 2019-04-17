Опубликовано первое фото из космоса сгоревшего Нотр-Дама

🔴Breaking: our colleagues from @planetlabs, one of the Copernicus Contributing Missions, have kindly supplied us with what we believe to be the 1st available satellite image of #NotreDame after the fire

Respect & admiration for @PompiersParis

Below: earlier image for comparison pic.twitter.com/Er69G6U8d6 — Copernicus EU (@CopernicusEU) 17 апреля 2019 г.

Первый снимок собора Нотр-Дам-де-Пари после пожара, сделанный из космоса, размещён в твиттере космической программы Евросоюза по мониторингу Земли "Коперник".

— Наши коллеги из PlanetLabs, внесшей вклад в миссию "Коперник", сделали то, что мы считаем первым публичным спутниковым снимком Нотр-Дама после пожара, — поясняется в сообщении.

К записи прикреплено изображение, а ниже — собор до пожара.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля вечером. Его удалось потушить более чем через 12 часов. В результате обрушились шпиль, часы и крыша храма. На его восстановление примерно за сутки собрали уже один миллиард евро.