Пожар в Нотр-Даме потушен

Спасатели больше восьми часов пытались остановить распространение огня, причём авиацию не использовали.

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен, пишет Le Figaro. На то, чтобы справиться с огнём, ушло больше восьми часов.

Чуть ранее Le Parisien сообщала о локализации разрушительного пожара.

Как ранее писал Лайф, спасатели долгое время мало что могли сделать для спасения легендарного Нотр-Дама: выяснилось, что в Париже нет пожарных самолётов, а вертолётами тушить было слишком рискованно — говорили, что под массой воды конструкции точно рухнут.

К тому же сотрудникам французского МЧС удавалось подобраться к зданию только со стороны фасада и по узкой улице вдоль северной стены собора.

Напомним, пожар вспыхнул накануне вечером. Спустя примерно час после возгорания рухнули шпиль и крыша Нотр-Дама. Была опасность падения колокола.