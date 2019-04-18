Бортников заявил о сохранении угрозы ИГИЛ и "Аль-Каиды"

Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористические организации ИГИЛ* и "Аль-Каида"* по-прежнему представляют угрозу, несмотря на то что они понесли ощутимые потери в Сирии и Ираке.

По его словам, боевики сумели организовать свои силы по сетевому принципу.

— Взаимосвязанные и автономные ячейки расползаются за пределы Ближнего Востока в Европу, Центральную и Юго-Восточную Азию. Крупные бандитские формирования уходят в глубь африканского континента, — заявил он на Конференции по противодействию международному терроризму.

Ранее США неоднократно заявляли об освобождении территорий в Сирии и Ираке от боевиков. На это в Дамаске заявляли, что Штаты пожинают плоды успеха военных России и Сирии: с ИГИЛ на самом деле боролись ВКС России и сирийские военные, а не американцы.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда