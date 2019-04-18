Для помощи писателю Быкову в Уфу вылетают врачи госпиталя Бурденко

При этом врачи пока не поставили ему точного диагноза, но отмечают положительную динамику.

Врачи московского госпиталя имени Бурденко отправятся в Уфу для оказания помощи писателю и журналисту Дмитрию Быкову. Об этом в своём телеграм-канале сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

— За ночь изменений не произошло. Сегодня в Уфу вылетают Дмитрий Муратов, руководитель "Новой газеты", и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко, — написал Венедиктов.

Дальнейший ход лечения они будут определять вместе со специалистами из Уфы. По данным источника РИА "Новости", врачи пока не поставили писателю точного диагноза, но отметили положительную динамику его состояния.

Писателю и критику Дмитрию Быкову стало плохо в Уфе. Его ввели в искусственную кому, у него подозревают инсульт.