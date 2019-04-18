В Минобороны заявили об опасности обломков индийского спутника для МКС

Обломки, образовавшиеся в результате испытаний индийского противоспутникового оружия, могут представлять угрозу для МКС. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил Роман Фаттахов — старший помощник руководителя отдела по разведке космической обстановки Министерства обороны России.
Он отметил, что в результате разрушения космического аппарата образовалось более 100 фрагментов в диапазоне высот от 100 до 1000 километров.
— Их орбита очень близка к МКС, что в ближайшем времени может создать угрозы, — считает Фаттахов.
Напомним, что 27 марта Индия официально присоединилась к России, Китаю и США — странам, обладающим противоспутниковым оружием. По словам премьер-министра Нарендры Моди, спутник, сбитый индийской ракетой, находился на высоте в 300 километров.
Заметив, что уничтожение спутника стало причиной образования космических обломков, в NASA негативно оценили действия страны, заявив о существующей угрозе для МКС.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени