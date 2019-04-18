Обнародован список запрещённых украинских товаров, среди них кастрюли и чулки

Правительство РФ запретило ввоз с Украины бумаги, картона, одежды и обуви, посуды, трубной продукции. Об этом говорится в постановлении на сайте кабмина.

В документе уточняется, что запрет коснётся бумаги и картона, используемых для письма и упаковки, печати или других графических целей. Также под запрет попадает обувь и одежда: костюмы, жакеты, платья, юбки, брюки, майки, фуфайки, свитеры, кардиганы и другие предметы.

Также в списке — нижнее белье и колготы, носки и чулки.

Запрет коснётся проволоки, канатов, трубной продукции, крепёжных изделий, стальной эмалированной посуды, бульдозеров и погрузчиков.

Напомним, о том, что Россия расширила запрет на ввоз некоторых украинских товаров, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Таким образом, наша страна приняла ответные меры на санкции Незалежной.