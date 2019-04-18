Госпитализированного в Уфе писателя Быкова транспортируют в Москву

Писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе в тяжёлом состоянии, транспортируют на самолёте в Москву. Он будет проходить дальнейшее лечение в федеральной клинике в столице. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

— Транспортировка сегодня в федеральную клинику Москвы авиационным транспортом, — приводит его слова ТАСС.

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что в Уфу уже вылетел частный самолёт, который заберёт публициста. Как он пояснил РИА "Новости", борт предоставили друзья.

Как сообщал Лайф, писателю и критику Дмитрию Быкову стало плохо в Уфе. Его ввели в искусственную кому.