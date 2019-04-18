Камера сняла, как BMW влетел в толпу пешеходов в центре Петербурга

Всего пострадало шесть человек, причём один из них от удара перелетел через забор и упал в реку.

Момент аварии с участием автомобилей BMW и Peugeot в центре Санкт-Петербурга, в котором пострадало шесть человек, попал на видео. Кадры публикует телеграм-канал "Mash на Мойке".

На кадрах видно, как автомобиль BMW вылетает на пешеходов, один из которых от удара перелетает через забор и падает в реку.

Напомним, после столкновения BMW и Peugeot на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге немецкий автомобиль наехал на толпу пешеходов. По последним данным, пострадало шесть человек.