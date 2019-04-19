Коломойский: Моя марионетка — Порошенко

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что национализацию "Приватбанка" признали незаконной потому, что Порошенко под конец своего президентского срока оказался полностью под его влиянием.
— Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать всё, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину, — сказал олигарх в интервью украинскому изданию "Экономическая правда".
Коломойский также рассказал, что Порошенко добивался передачи банка государству, чтобы заполучить контроль над медиакомпанией "1+1 продакшн", акции которой были в залоге у кредитной организации.
По его словам, изначально Порошенко хотел просто купить 25% акций продюсерской компании.
— Сумма была солидная — около 200 млн долларов. Тогда к нему пришла Гонтарева (Валерия Гонтарева тогда была главой Нацбанка Украины. — Прим. Лайфа) и сказала: "Зачем вам, пане президент, деньги тратить? Давайте заберём "Приватбанк", — поделился Коломойский.
Как ранее писал Лайф, в 2016 году власти Украины заявили, что "Приватбанк" станет собственностью государства. Коломойский, у которого было больше 40 процентов акций, поначалу был не против, однако позже подал в суд. 18 апреля 2019 года он выиграл процесс — национализацию признали незаконной.
Напомним, недавно Порошенко назвал своего соперника Владимира Зеленского "марионеткой" Коломойского.
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