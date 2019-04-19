Коломойский: Моя марионетка — Порошенко

Олигарх выразил уверенность, что действующий украинский президент будет покорно действовать по его указаниям, чтобы искупить вину за попытку отобрать "Приватбанк".

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что национализацию "Приватбанка" признали незаконной потому, что Порошенко под конец своего президентского срока оказался полностью под его влиянием.

— Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать всё, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину, — сказал олигарх в интервью украинскому изданию "Экономическая правда".

Коломойский также рассказал, что Порошенко добивался передачи банка государству, чтобы заполучить контроль над медиакомпанией "1+1 продакшн", акции которой были в залоге у кредитной организации.

По его словам, изначально Порошенко хотел просто купить 25% акций продюсерской компании.

— Сумма была солидная — около 200 млн долларов. Тогда к нему пришла Гонтарева (Валерия Гонтарева тогда была главой Нацбанка Украины. — Прим. Лайфа) и сказала: "Зачем вам, пане президент, деньги тратить? Давайте заберём "Приватбанк", — поделился Коломойский.

Как ранее писал Лайф, в 2016 году власти Украины заявили, что "Приватбанк" станет собственностью государства. Коломойский, у которого было больше 40 процентов акций, поначалу был не против, однако позже подал в суд. 18 апреля 2019 года он выиграл процесс — национализацию признали незаконной.

Напомним, недавно Порошенко назвал своего соперника Владимира Зеленского "марионеткой" Коломойского.