Песков озвучил темы предстоящей встречи Путина и Ким Чен Ына

По его словам, не стоит забывать, что речь идёт о переговорах лидеров стран с общей границей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил темы предстоящей встречи российского лидера Владимира Путина и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына.

— Конечно, первое — это развитие двусторонних отношений, второе — обсуждение проблемы денуклеаризации, проблемы регионального сотрудничества. Багаж для обсуждения весьма обширный, — заявил Песков.

По его словам, не стоит забывать, что речь идёт о переговорах лидеров стран с общей границей.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Москва будет готова всячески поспособствовать процессу денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин встретится со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном во второй половине апреля. При этом место и дата встречи не разглашаются из соображений безопасности.