Третьяк рассказал, почему ЦСКА выиграл Кубок Гагарина

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк после выигрыша ЦСКА Кубка Гагарина назвал журналистам причины успеха армейцев.

— Хороший баланс у ЦСКА, вратарь, защита и нападение, — резюмировал Третьяк.

Он добавил, что у победителей "вся команда достойна уважения, от основы и до запасных".

Кроме того, известный в прошлом голкипер отметил удачные действия на последнем рубеже у ЦСКА Ильи Сорокина.

— Сорокин — профессиональный вратарь, очень достойно играл, — сказал Третьяк.

Напомним, ЦСКА одолел "Авангард" в четвёртом матче финала плей-офф со счётом 3:2 в овертайме. Таким образом, армейцы выиграли серию всухую — 4:0 — и впервые в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина.

Лайф также опубликовал видео из раздевалки чемпионов.