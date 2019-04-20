Врио губернатора Забайкалья объяснил причину пожаров в регионе

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что несколько пожаров в регионе случились по вине местных жителей — из-за горевших мусора и порубочных материалов.

— Человеческий фактор негативно работает, — заявил Осипов на видео, опубликованном в инстаграме пресс-службы Правительства Забайкалья.

Также врио губернатора отметил, что два пожара пришли "из-за границы" и впоследствии в результате сильных порывов ветра распространились по территории региона.

По уточнённым данным, из-за пожаров в Забайкалье было повреждено более 150 домов, а 108 человек пришлось эвакуировать. В МЧС сообщили, что в 11 из 14 населённых пунктов пожары удалось ликвидировать.

Лайф также писал о 17 пострадавших, из них восемь госпитализировали.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил главе МЧС увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Забайкалье.