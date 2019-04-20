Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Таллин впредь тщательнее координировать свои действия и со всей внимательностью и осторожностью относиться ко встречам с Москвой. Об этом сообщает информационное агентство Baltic News Service.

По мнению главы МИД Литвы, "всегда будут попытки расколоть и проверить единство европейских стран или стран Балтии".

Также Линкявичюс подчеркнул, что Таллин не предоставил информацию о тех вопросах, которые планировал обсудить с Москвой. Однако в Литве выразили надежду, что Эстония сделает это позднее.

Напомним, впервые за восемь лет в Кремле состоялась встреча между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

В течение переговоров, длившихся более двух часов, Путин и Кальюлайд обсудили вопросы торговли между странами, экологии и сотрудничества. Лидер России назвал ненормальным отсутствие контактов между РФ и Эстонией, которое наблюдалось до визита Кальюлайд в Москву.