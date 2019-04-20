В РПЦ отметили, что Константинополь теряет авторитет в православном мире

Константинопольский патриархат теряет вес в православном мире из-за своей роли в украинском церковном кризисе. Такое мнение выразил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Комментарии главы Синодального отдела прозвучали на фоне встречи предстоятелей Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской православных церквей, обсудивших среди прочих вопросов ситуацию с участившимися захватами храмов УПЦ.

— Встреча предстоятелей определённо свидетельствует всему миру о том, что Фанар (Константинопольский патриархат. — Прим. Лайфа) стремительно теряет авторитет среди сообщества православных церквей, становится неспособным быть выразителем общей воли, быть "первым среди равных", — написал Легойда в своём телеграм-канале.

При этом он обратил внимание на предложение архиепископа Кипрского Хризостома II, заявившего о готовности стать посредником в разрешении украинского вопроса.

Напомним, Православная церковь Украины (ПЦУ) была образована 15 декабря 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве. В начале января Константинополь передал "новой церкви" документ о независимости.