Конституционный суд Украины принял иск о незаконности переименования УПЦ

Иск 49 депутатов Верховной рады о незаконности переименования канонической Украинской православной церкви будет рассмотрен Конституционным судом Незалежной. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— Определением коллегии судей открыто конституционное производство по делу; осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании большой палаты суда,— цитирует сообщение агентство УНИАН.

Как писал Лайф, ранее окружной суд Киева признал противоправными действия главы Верховной рады Украины Андрея Парубия по принятию законопроекта о принудительном переименовании канонической Украинской православной церкви.

Напомним, закон о переименовании Украинской православной церкви (Московского патриархата), принятый в конце декабря 2018 года, вступил в силу 26 января. Согласно документу, в течение трёх месяцев приходы и монастыри УПЦ должны были прописать в уставе, что относятся к религиозной организации с центром в государстве, "совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем её территорию".

Взамен канонической УПЦ 15 декабря 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве была образована так называемая Православная церковь Украины, в этот же день её предстоятелем избрали митрополита Епифания. 6 января Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви".