Минкультуры намерено "вдохнуть новую жизнь" в библиотеки с помощью грантов

Согласно проекту, библиотеки планируется превратить в центры просвещения, куда можно будет прийти на лекции, пообщаться с другими читателями и просто выпить чашку кофе.

Министерство культуры РФ выделит гранты тысячам библиотек в рамках проекта "Модельная библиотека". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление министра культуры Владимира Мединского после открытия акции "Библионочь-2019" в Российской государственной библиотеке в Москве.

— Впервые в истории, при федеральной поддержке будут развиваться и перестраиваться отобранные на конкурсе лучшие районные, межрайонные и, может быть, даже сельские библиотеки. Они будут получать федеральные гранты на развитие, — сказал Мединский.

По словам министра, несколько тысяч библиотек по всей стране превратятся в "образцовые". Для этого в учреждениях будет произведена не только замена мебели и проведён ремонт, в них планируется "вдохнуть новую жизнь, изменив их функционал, при этом сохранив кадры, людей".

Отмечается, что библиотеки перестанут быть исключительно книгохранилищами, поскольку эта функция навсегда уходит в прошлое. Их сделают центрами просвещения, где будут проводиться встречи с писателями, историками и где будут общаться люди, которым "небезразличны книги".

В итоге библиотеки станут "местом, куда можно просто зайти, встретиться с интересными людьми и выпить чашку кофе", подчеркнул Мединский.

Также, как отметил он, новый стандарт постепенно внедрялся в регионах в течение последних шести лет. В результате преобразились не только библиотеки, но и люди, которые туда приходили.

— Книга — не вчерашний день, а завтрашний. И важно ещё раз напомнить всем — читайте книги. Я всегда говорю своим детям — кто читает книги, управляет теми, кто смотрит телевизор, — заключил Мединский.

Ранее Лайф писал, что акция "Библионочь" проходит в Москве 20 апреля в 15:00 и заканчивается в 06:00 следующим утром. В это время многие городские библиотеки и другие площадки будут открыты для всех. На них можно посмотреть спектакли и послушать лекции о писателях, а также сдать просроченную книгу без штрафа.