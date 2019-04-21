Правящая партия Эрдогана потребовала отменить результаты выборов в Стамбуле

Правящая партия Турции, которую возглавляет действующий президент страны Реджеп Эрдоган, подала в ЦИК новое заявление с требованием отменить результаты выборов мэра Стамбула и назначить повторное голосование. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на замглавы партии Али Ихсана Явуза.

Отмечается, что заявление от партии Эрдогана было подано на основе того, что в голосовании якобы принимали участие 14 712 людей, которые не имели права голоса. Соответствующий список с именами избирателей был приложен к заявлению.

По словам Явуза, апелляция об отмене результатов выборов мэра Стамбула была подана 16 апреля. Сообщается, что ПСР также заявила о массовых нарушениях, зафиксированных во время проведённых выборов.

Тем временем победивший на выборах мэра города кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Экрем Имамоглу уже вступил в должность. Он обошёл своего соперника от правящей партии Турции Бинали Йылдырыма, набрав 48,8% голосов. В свою очередь, кандидат от турецкого лидера Эрдогана получил 48,55% голосов.

Ранее правящая партия решила оспорить предварительные итоги выборов мэра Стамбула и подала апелляцию. ЦИК произвёл пересчёт голосов, однако результаты практически не изменились.

Отметим, что во время ожесточённой борьбы за место мэра, когда было обработано 98,78% протоколов, лидировал экс премьер-министр страны Бинали Йылдырым с 48,71% голосов против 48,65% голосов у Экрема Имамоглу. Йылдырым, не дожидаясь официальных результатов голосования, объявил о своей победе на выборах мэра Стамбула.

Однако спустя некоторое время соотношение голосов поменялось в другую сторону, в лидеры вышел кандидат от Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу. Он также объявил о своей победе на выборах и обратился к ЦИК с просьбой скорейшей публикации официальных результатов голосования. На момент заявления Имамоглу набрал 48,79% голосов, а Йылдырым, который лидировал ранее, получил 48,52% голосов. Всего перевес в сторону оппозиции составил около 25 тысяч голосов.