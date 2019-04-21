Папа римский поздравил католиков с Пасхой, пожелав мира и стабильности

Понтифик призвал к политическому решению, которое отвечает "справедливым чаяниям свободы, мира и справедливости".

Папа римский Франциск поздравил католиков с Пасхой и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). В своём обращении он по традиции пожелал мира и стабильности странам и регионам мира, где продолжаются вооружённые конфликты и гуманитарные проблемы.

— Воскресение Христово — это начало новой жизни для каждого мужчины и каждой женщины, потому что истинное обновление всегда начинается с сердца, с совести, — сказал понтифик, объявляя благую весть о рождении Иисуса Христа.

Желая мира странам, папа также призвал к политическому решению, которое отвечает "справедливым чаяниям свободы, мира и справедливости". Уделил понтифик внимание и ситуации на Ближнем Востоке, упомянув население Йемена, страдающее от войны и голода, а также пожелал преодолеть разногласия израильтянам и палестинцам.

Отдельно он упомянул Буркино-Фасо, Мали, Нигерию, Нигер, Камерун, Никарагуа, а также Южный Судан и Судан, народу которого пожелал скорейшего "обретения свободы и благополучия".

Напомним, что в результате взрывов, прогремевших сегодня в том числе в христианских храмах в Шри-Ланке, погибло более 180 человек. Россиян среди жертв этих нападений нет.