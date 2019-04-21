В Индонезии началось извержение огромного стратовулкана — видео

Gunung Agung, Bali, erupted again, 21.04.2019, 18:56— Rita Bauer (@wischweg) 21 апреля 2019 г.
cam Tulamben... pic.twitter.com/9GdQdxMnI9
На курортном индонезийском острове Бали началось извержение священного для местных жителей стратовулкана Агунг. Выброс пепла на высоту в 2 километра произошёл в ночь на 21 апреля, сообщает The Straits Times.
Извержению присвоен третий уровень опасности из четырёх. Вокруг горы введена четырёхкилометровая запретная зона. Выброс пепла пока не привёл к задержке рейсов в международном аэропорту острова Бали.
— Это нормальная ситуация с действующим вулканом, и общественность не должна паниковать, пока люди остаются за пределами опасной зоны. Не пытайтесь приблизиться к кратеру, чтобы посмотреть на активность вулкана, — призвали в национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий.
Там отметили, что иностранные туристы часто игнорируют предупреждения об опасной зоне и за ними приходится отправлять команды спасателей.
Вулкан Агунг извергается довольно часто. Ранее третий уровень опасности извержению присваивали несколько месяцев назад. Несколько дней назад извержение вулкана произошло в Японии. Местные СМИ заметили, что недалеко от него находится АЭС.
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