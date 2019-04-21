В Индонезии началось извержение огромного стратовулкана — видео

Власти выдали местным жителям тысячи масок для защиты от выброшенного пепла и газов.

На курортном индонезийском острове Бали началось извержение священного для местных жителей стратовулкана Агунг. Выброс пепла на высоту в 2 километра произошёл в ночь на 21 апреля, сообщает The Straits Times.

Извержению присвоен третий уровень опасности из четырёх. Вокруг горы введена четырёхкилометровая запретная зона. Выброс пепла пока не привёл к задержке рейсов в международном аэропорту острова Бали.

— Это нормальная ситуация с действующим вулканом, и общественность не должна паниковать, пока люди остаются за пределами опасной зоны. Не пытайтесь приблизиться к кратеру, чтобы посмотреть на активность вулкана, — призвали в национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий.

Там отметили, что иностранные туристы часто игнорируют предупреждения об опасной зоне и за ними приходится отправлять команды спасателей.

Вулкан Агунг извергается довольно часто. Ранее третий уровень опасности извержению присваивали несколько месяцев назад. Несколько дней назад извержение вулкана произошло в Японии. Местные СМИ заметили, что недалеко от него находится АЭС.