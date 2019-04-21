Египтянин составил рейтинг самых опасных животных России

По его мнению, в пятёрку входят бурый медведь, волк, кабан, гадюка, а также каракурт.

Египетский журналист Карим Джамаль решил рассказать согражданам о самых опасных животных, которые обитают на территории России. И опубликовал свой рейтинг топ-5 в газете "Эль-Баляд".

На первое место по опасности журналист поставил бурого медведя. Он отметил, что хищник может развить скорость 50 километров в час и убить жертву одним когтем.

Волка журналист поставил на второе место. Опасность волков журналист видит в том, что животные обитают стаями. А спасаться от них предлагает на деревьях, причём добавляет, что волки устанут ждать потенциальную жертву и уйдут искать другую добычу.

Третью позицию в его версии занимает кабан. Журналист приводит слова охотников, заявляющих, что если медведь сторонится человека, то кабан немедленно атакует. Причём самки кабанов с поросятами намного опаснее самцов. Зверей, вес которых может достигать 200 килограммов, тяжело убить одним выстрелом.

Обыкновенная гадюка занимает в рейтинге четвёртое место. Её яд смертелен для детей, но взрослый человек может спастись, вовремя приняв антигистаминные препараты.

Паук каракурт из рода чёрных вдов, обитающий на юге страны, помещён на пятое место в рейтинге. Пауки активны в тёплое время года. После их укуса начинаются сильные боли, переходящие на мышцы всего тела.

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