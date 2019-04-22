Эйфелева башня погасила огни в память о жертвах терактов в Шри-Ланке — видео

The Eiffel Tower closes its eyes to mourn the tragedy happened in Sri Lanka.— Teshan Nanayakkara (@TechyTee) 22 апреля 2019 г.
VC: Menuka Alwis#lka #EasterSundayAttacksLK #EasterAttackSL #EasterAttacksSL #EasterSunday #EiffelTower pic.twitter.com/4oGkfiy5Df
Парижская Эйфелева башня погасила огни в память о жертвах терактов в Шри-Ланке. Соответствующее видео разместили пользователи "Твиттера".
Как сообщалось ранее, во время празднования Пасхи в гостиницах и церквях Шри-Ланки прогремела серия взрывов. Изначально сообщалось о двух, но потом их количество возросло до восьми. Ответственность на себя никто не взял, однако полицейским удалось установить организаторов.
По последним данным, жертвами атаки стали 290 человек, ещё около 500 пострадало. Задержаны по подозрению в причастности к взрывам 24 человека.
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