Стало известно, кого может убить Король Ночи в "Игре престолов"

В ночь на 22 апреля вышел 2-й эпизод финального сезона "Игры престолов". Теперь все в Винтерфелле ждут прибытия Короля Ночи с армией мертвецов. Об этом сообщает Cnet.
Читайте также: Миллионеры из Вестероса. Сколько зарабатывают звёзды "Игры престолов"
Во время обсуждения плана битвы между ключевыми героями Бран Старк рассказал, что именно нужно Королю Ночи. Бран заявил, что, скорее всего, Король хочет прийти за ним. Вместе с этим Бран заявил, что Король Ночи хочет стереть весь мир и добиться бесконечной ночи.
Читайте также: Вспомнить всё. Главные эпизоды "Игры престолов" до выхода нового сезона
Напомним, следующий эпизод "Игры престолов" выйдет 29 апреля. Ранее в Сети появился трейлер будущей серии шоу.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени