Путин поговорил по телефону с Лукашенко

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели переговоры по телефону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— Обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества, — поясняется в сообщении.
Нужно отметить, что этот разговор произошёл на фоне некоторого напряжения в отношениях двух стран. Белорусского лидера недавно возмутили ограничения в импорте Россией белорусских товаров.
Он заявил, что Москва "выкручивает руки" Минску, и напомнил, что Белоруссия не перекрывала нефтепровод "Дружба", когда ему требовался ремонт. После этого в Минске намекали на то, что могут это сделать.
А после этого возникли проблемы с качеством российской нефти, которая поставлялась в Белоруссию. Их объяснили техническими причинами.
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