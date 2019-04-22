Российские звёзды связали с Зеленским надежду на украинские гастроли

Ранее Киев запретил въезд деятелям культуры и искусства России из-за того, что они поддерживают политику Москвы и выступают в Крыму.

Звёзды российского шоу-бизнеса выразили надежду, что после того как Владимир Зеленский вступит в должность президента Украины, то Незалежная вновь будет открыта для тех, кто оказался в чёрном списке СБУ. Это отмечает Super.

Среди этих звёзд Николай Басков, который одним из первых поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Артисту запретили въезд в январе 2017 года за поддержку политики России и выступления в Крыму.

— Надеюсь, в ближайшее время после пятилетнего запрета и разлуки появится возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками, — сказал он.

Надеется, что попадёт на территорию Незалежной и дизайнер Артемий Лебедев, который был занесён в чёрный список в марте 2017 года за поездки в Крым и Донбасс.

— У меня первое задание Зеленскому, первая проверка на нормальность нового президента: после избрания он должен в течение недели отменить запрет на мой въезд на Украину (и заодно сотням других невъездных), — говорит он.

Отмены запрета за поездки в Крым ждёт и известный российский писатель и драматург Евгений Гришковец. В своём обращении к Зеленскому он указал, что не обращался с просьбой к Петру Порошенко, так как при нём этот злополучный список и появился.

А вот певец Влад Топалов хочет попасть на Украину, чтобы познакомить сына с прадедом. Ему запретили въезд в июне 2017 года за выступления в Крыму.

Напомним, что после подсчёта 99% протоколов Владимир Зеленский побеждает с результатом в 73,21% голосов. Пётр Порошенко набрал 24,46%.

Несмотря на то, что итоги выборов ЦИК ещё не подвела, нового лидера Незалежной уже поздравили несколько мировых лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, американского лидера Дональда Трампа и премьера Канады Джастина Трюдо, а также белорусского лидера Александра Лукашенко.