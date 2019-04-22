Лолита призналась в желании получить "кусочек пирожка" от Зеленского

Певице хочется верить, что её родина приобрела "классного" политика, хоть и потеряла хорошего комика.

Певица Лолита Милявская объяснила, почему многие артисты возлагают большие надежды на побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского. В своём видеообращении в "Инстаграме" она отметила, что некоторые снимались в его проектах.

— Ну чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка, — сказала она.

Лолита добавила, что желает своей родине только самого наилучшего и надеется на то, что Зеленский не сдаст свои предвыборные позиции.

— Мне хочется верить, что Украина приобрела классного политика, но при этом я должна констатировать, очень жаль, что потеряла хорошего комика, — резюмировала она.

Как сообщалось ранее, звёзды российского шоу-бизнеса выразили надежду, что после того как Владимир Зеленский вступит в должность президента Украины, Незалежная вновь будет открыта для тех, кто оказался в чёрном списке СБУ.

Напомним, что после подсчёта 99% протоколов Владимир Зеленский побеждает с результатом в 73,21% голосов. Пётр Порошенко набрал 24,46%.

Добавим, что в апреле 2017 года певица ехала поездом на Украину, чтобы навестить больную мать и дочь. На основании того, что Лолита посещала Крым после того, как он стал российским, Киев запретил исполнительнице въезд на Украину на три года.