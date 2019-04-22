Франция поблагодарила Россию за готовность прислать реставраторов для Нотр-Дама

О предложении уже сообщили Эмманюэлю Макрону, но пока окончательного решения он не принял.

Франция тронута предложением России прислать реставраторов для восстановления Нотр-Дама. Об этом сообщила ТАСС посол Франции в России Сильви Берманн на презентации произведений французского писателя Анатоля Франса.

— Мы были очень тронуты тем, что Россия предлагает своих специалистов. Мы знаем, что здесь выдающиеся специалисты, особенно в области Средневековья, — сообщила Берманн.

По её словам, о предложении России сообщили президенту Франции Эмманюэлю Макрону, однако пока окончательное решение не принято.

Посол также заверила, что Макрон в любом случае ответит Путину.

15 апреля в Нотр-Даме начался пожар, который удалось потушить лишь на следующее утро. По последним данным, возгорание произошло в ходе выполнения ремонтных работ наверху собора. Полностью уничтожены шпиль, часы и большая часть кровли собора. Основу исторического здания удалось спасти.