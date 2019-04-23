Партию белорусских яблок пытались ввезти в Россию, спрятав под картошкой

Российские таможенники на посту "Долосцы" при проверке автомобиля из Белоруссии обнаружили и изъяли спрятанную под картошкой партию яблок без документов. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

— Яблоки в обезличенных чёрных коробках ввозились в Российскую Федерацию без фитосанитарных сертификатов, заваленные мешками с картофелем, на который имелся фитосанитарный сертификат, — говорится в сообщении.

Как оказалось, под пятью тоннами картофеля урожая 2018 года находилось 4 тонны яблок, которые впоследствии были изъяты и уничтожены. В ведомстве отмечают, что данный факт в очередной раз говорит об уровне контроля со стороны соответствующих служб Республики Беларусь.

Напомним, в начале апреля Россия ввела запрет на поставки яблок и груш из Белоруссии. За несколько дней до этого стало известно, что республика прекращает реэкспорт ввезённой из третьих стран продукции.