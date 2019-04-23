Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП из-за терактов

Эта мера позволит наделить полицейских и патрулирующих улицы военных полномочиями, необходимыми для обеспечения безопасности.

С сегодняшнего дня, 23 апреля, на всей территории Шри-Ланки начинает действовать режим ЧП, введённый властями в связи с недавними терактами. Об этом говорится в заявлении президента страны Майтрипала Сирисена.

Как следует из сообщения, эта мера позволит наделить полицейских и патрулирующих улицы военных полномочиями, необходимыми для обеспечения безопасности страны и народа. Также отмечается, что 23-е число объявлено днём траура на всей территории Шри-Ланки.

По сообщениям местных СМИ, в стране до 29 апреля закрыты все частные католические школы, также до дальнейших распоряжений приостановлены занятия в государственных университетах.

Напомним, в пасхальное воскресенье в Шри-Ланке прогремело восемь взрывов, жертвами которых, по последним данным, стало более 290 человек из разных стран, ещё около 500 — пострадали. Несколько не взорвавшихся бомб найдены позже. Как стало известно журналистам, незадолго до трагедии спецслужбы США и Индии информировали власти страны об опасности.