СК возбудил уголовные дела о халатности из-за пожаров в Забайкальском крае

В ряде населённых пунктов региона были уничтожены жилые дома, надворные постройки, животноводческие стоянки, свыше 30 человек получили ожоги.

Следователи завели уголовные дела по статье о халатности из-за пожаров в Забайкалье, которые нанесли большой ущерб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, в результате пожаров в 17 населённых пунктах региона были уничтожены жилые дома, надворные постройки, животноводческие стоянки, свыше 30 человек получили ожоги различной степени тяжести.

Ущерб составил более 280 миллионов рублей. Следователи изучат работу должностных лиц, обеспечивающих противопожарную безопасность.

Как сообщал Лайф, 19 апреля в Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от пожаров.