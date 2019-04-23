Гройсман решил бросить Порошенко и создать свою партию

Глава правительства Незалежной отметил, что в команду войдут люди с "хорошей репутацией" и способные не только говорить, но и делать.

Премьер Украины Владимир Гройсман, до сих пор состоявший в Блоке Петра Порошенко, заявил о намерении создать новую политическую силу. Как сообщил глава правительства в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, она будет нужна для участия в выборах в Верховную раду.

По его словам, новая сила объединит в себе людей с "хорошей репутацией", а также людей, которые будут не только говорить, но и "реально делать вещи, которые будут отданы стране".

— Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять, — сказал он.

Как сообщалось ранее, продвигать свою партию в Раду будет и освобождённая из-под стражи нардеп Надежда Савченко.

Напомним, что действующий президент Пётр Порошенко получил менее четверти голосов избирателей в ходе второго тура выборов главы государства. Остальные проголосовали за Владимира Зеленского.