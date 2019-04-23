Гройсман решил бросить Порошенко и создать свою партию

Премьер Украины Владимир Гройсман, до сих пор состоявший в Блоке Петра Порошенко, заявил о намерении создать новую политическую силу. Как сообщил глава правительства в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, она будет нужна для участия в выборах в Верховную раду.
По его словам, новая сила объединит в себе людей с "хорошей репутацией", а также людей, которые будут не только говорить, но и "реально делать вещи, которые будут отданы стране".
— Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять, — сказал он.
Как сообщалось ранее, продвигать свою партию в Раду будет и освобождённая из-под стражи нардеп Надежда Савченко.
Напомним, что действующий президент Пётр Порошенко получил менее четверти голосов избирателей в ходе второго тура выборов главы государства. Остальные проголосовали за Владимира Зеленского.
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