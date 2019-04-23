Савченко вернулась в Верховную раду после выхода из СИЗО — видео

Нардеп не стала давать какие-либо комментарии журналистам, так как для этого будет проведён отдельный брифинг.

Надія Савченко повернулась у @verkhovna_rada



Каже, що буде брати участь у парламентських виборах. pic.twitter.com/HZBuevytEM — ЧЕСНО (@chesno_movement) 23 апреля 2019 г.

Депутат Надежда Савченко впервые появилась в Верховной раде Украины после освобождения из СИЗО. Она пока отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Сотрудники СМИ всё равно пытались получить от неё хоть какой-то комментарий и шли за Савченко. Один из операторов подскочил прямо под ноги нардепу, и она едва его не сбила.

— Я очень хочу вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас были травмированы. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Также надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то что я народный депутат и любви к народным депутатам мало. Но, пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь, — сказала она.

В завершении она поздравила всех с праздниками.

Напомним, ночью 16 апреля суд освободил бывшую военнослужащую из-под стражи. Это было связано с тем, что у Надежды Савченко истёк срок меры пресечения, а судья не успел его продлить во время последнего заседания.

Бывшая военнослужащая была арестована в марте 2018 года по обвинению в подготовке теракта и госпереворота на Украине. Основанием послужило видео, где она предлагает ликвидировать президента Незалежной Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц страны.