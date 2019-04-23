Савченко решила поддержать Зеленского

Программа лидирующего на президентских выборах кандидата содержит то, о чём ранее заявляла депутат.

Народный депутат Украины Надежда Савченко сообщила, что поддерживает предвыборную программу Владимира Зеленского и не намерена быть в оппозиции, сообщает "Интерфакс-Украина".

— Я не буду становиться в оппозицию. Мне достаточно было прочитать программу кандидата. Многие пункты — это те, о которых я заявляла три года тому назад, — сказала Савченко.

По её словам, программа Зеленского содержит то, что сейчас необходимо стране. Однако депутат заявила, что готова быть оппонентом в некоторых вопросах.

Напомним, 23 апреля Надежда Савченко впервые вернулась в Верховную раду после освобождения из СИЗО. Суд неожиданно освободил её из-под стражи ночью 16 апреля, поскольку истёк срок меры пресечения. Год назад Савченко была арестована по подозрению в подготовке теракта и госпереворота на Украине.