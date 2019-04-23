Путин отметил высокий темп обновления корабельного состава в России

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Путин отметил высокий темп обновления корабельного состава в России

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Даничев

По словам главы государства, многое ещё предстоит сделать, поэтому власти будут поддерживать судостроительную отрасль.

Россия за последние годы набрала высокий темп обновления корабельного состава. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Предстоит сделать ещё многое, поэтому обязательно будем поддерживать нашу судостроительную отрасль, наращивать её кадровый и научный, технологический потенциал, — отметил он.

Глава государства также рассчитывает, что намеченные сроки строительства вновь закладываемых военных кораблей в России будут выдержаны.

Это принципиально важно для выполнения масштабных планов укрепления флота, для надёжной обороны морских рубежей России, защиты наших интересов в Мировом океане, причём как ближней, так и дальней морской зоны, — сказал он.

Как сообщалось ранее, в Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку спецназначения проекта 09852 "Белгород" — первый носитель необитаемых подводных аппаратов "Посейдон".

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