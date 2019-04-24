Появилось видео спуска на воду подлодки — носителя "Посейдона"

Командир атомохода Антон Алёхин согласно традиции разбил о субмарину бутылку шампанского.

Телеканал ТВЦ опубликовал видео с церемонии спуска на воду атомной подводной лодки "Белгород", которая станет экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".

На ролике видно, как командир Антон Алёхин согласно традиции разбивает о корабль бутылку шампанского.

Сегодня в Северодвинске спустили на воду первую подводную лодку — носитель "Посейдона". За спуском субмарины на "Севмаше" в режиме телемоста наблюдал президент РФ Владимир Путин.

Стало известно также, что Военно-морской флот РФ может принять систему "Посейдон" на вооружение к 2021 году.

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