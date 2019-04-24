Ким Чен Ына во Владивостоке угостят "русским меню": икра, пельмени, борщ

Делегацию КНДР во Владивостоке будут угощать блюдами русской кухни — таково было желание самих северокорейских гостей. Но не обойдётся и без красной икры. Об этом телеканалу "Россия 24" рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

— Пища будет простая: наш борщ, наши пельмени. То, что отличает традиционную русскую кухню, — рассказал он.

По словам главы Приморья, вместе с делегацией из КНДР также приехали и северокорейские повара.

Как уже сообщал Лайф, 24 апреля Ким Чен Ын прибыл в Россию. На станции Хасан в Приморском крае он попробовал приветственный каравай. Несколько часов назад главу КНДР встретили во Владивостоке. Лайф вёл прямую трансляцию с места событий.

Завтра у лидера Северной Кореи состоятся переговоры с Владимиром Путиным.