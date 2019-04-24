Эксперт: Беглов предложил проект арт-парка, отвечающий запросам петербуржцев

Немаловажно, что идея получила положительный отклик президента России Владимира Путина —человека, который знает и любит Санкт-Петербург и разбирается в его специфике.

Президент Владимир Путин поддержал позицию Александра Беглова по переформатированию городского пространства, что отражает курс врио губернатора на формирование дружественной и современной среды в Санкт-Петербурге. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член экспертного совета ЭИСИ известный политолог Олег Матвейчев.

По его словам, идея строительства судейского квартала на берегу Малой Невы изначально породила много негатива у местных жителей. Позже сроки реализации проекта были сорваны. Таким образом, Беглов столкнулся с необходимостью решения достаточно застарелой проблемы.

— Прежняя власть этот вопрос не решила, всё было отложено, дескать, места нет, ничего не знаем. Но Беглов за эту тему суровую такую взялся, теперь суд будет перекинут в район Смольного, а в этом месте будет арт-парк, — пояснил эксперт.

Матвейчев подчеркнул, что ко всему прочему в прошлых вариантах проекта предлагалось перенести на новый адрес и Музей блокады — священное место для петербуржцев, но Беглову удалось его отстоять.

— Плюс ко всему варианты наполнения этого арт-парка будут выложены в широкий доступ, чтобы люди могли проголосовать и получить в результате то городское пространство, которое им необходимо. То есть народ уже сам будет разбираться и решать. Как люди проголосуют, тот вариант и будет построен, — добавил он.

Напомним, о планах реконструкции набережной в историческом центре Петербурга было объявлено в 2007 году. В то время территорию занимал Российский научный центр "Прикладная химия", занимавшийся испытанием и разработкой высокотоксичного ракетного топлива. Центр решили перебазировать, а территорию — рекультивировать.

Накануне Владимир Путин во время своего визита в Санкт-Петербург лично ознакомился с проектом изменения набережной Малой Невы. Идею создания арт-парка он поддержал.

Предложение получило положительный отзыв и в экспертной среде, и среди жителей города. К примеру, коренной петербуржец Константин Хабенский уверен, что это послужит дополнительным стимулом для развития городской культуры.