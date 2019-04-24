Полиция проверяет подмосковную "яжемать", угрожавшую своей дочери ножом

Личность женщины, которая приставила нож к горлу собственного ребёнка, установлена, её доставили в отдел полиции.

Ситуацией с матерью, угрожавшей своей дочери ножом, занялись подмосковная комиссия по делам несовершеннолетних и полиция, сообщает "360".

В региональном управлении МВД в отношении женщины инициировали проверку, также случаем заинтересовались в Следственном комитете. Представители комиссии по делам несовершеннолетних в эти минуты общаются с родителями.

— Будут рассмотрены условия проживания детей. По тем фактам, которые выявит проверка, будет приниматься решение в отношении родителей, — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Как ранее сообщал Лайф, в Клину произошла семейная драма. Женщина угрожала бывшему мужу убить их общих дочерей ножом, если он не вернётся в семью. По словам женщины, она вспылила после того, как экс-супруг приехал с новой возлюбленной навестить своих детей.