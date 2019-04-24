Финал "Игры престолов" покажут на московском стадионе "РЖД Арена"

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Финал "Игры престолов" покажут на московском стадионе "РЖД Арена"

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Фото © РИА Новости/Алексей Филиппов

Соответствующая акция будет проведена компанией "Амедиатека" совместно с футбольным клубом "Локомотив".

Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" покажет финальную серию "Игры престолов" на стадионе "РЖД Арена". Показ будет организован совместно с футбольным клубом "Локомотив". Об этом сообщает TJ, ссылаясь на пресс-службу сервиса.

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Мероприятие проведут в день мировой премьеры — 20 мая. Специально для показа финала шоу на стадионе планируют возвести экран размером с четырёхэтажный дом.

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Напомним, вместимость "РЖД Арены" — 27 тысяч человек. Билеты на финальный показ будут разыгрываться, а для принятия участия в акции необходимо будет оставить свою электронную почту на специальном сайте мероприятия, а также оформить подписку на сервис "Амедиатека".

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