Стали известны детали встречи Путина и Ким Чен Ына

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Стали известны детали встречи Путина и Ким Чен Ына

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Владимир Путин и Ким Чен Ын. Коллаж: © L!FE. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев/Flickr/Republic of Korea

На встречу президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоится 25 апреля во Владивостоке, отведено около четырёх часов. Об этом Лайфу сообщил источник в МИД РФ.

По его словам, один на один лидеры двух стран планируют общаться не больше часа. Остальное время займут переговоры в расширенном составе и официальный обед.

Как уже сообщал Лайф, 24 апреля Ким Чен Ын прибыл в Россию. На станции Хасан в Приморском крае он попробовал приветственный каравай. Несколько часов назад главу КНДР встретили во Владивостоке. Лайф вёл прямую трансляцию с места событий.

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