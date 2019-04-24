Закс Петербурга поддержал инициативу Беглова о бесплатном проезде для льготников

Шесть категорий граждан уже с 27 апреля получат право пользоваться пригородными поездами абсолютно бесплатно. Не только на дачу, а круглый год!

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон о бесплатном круглогодичном проезде льготников на пригородных электричках. Автором предложения выступил лично врио губернатора Александр Беглов.

Уже с 27 апреля пенсионеры и люди предпенсионного возраста, пострадавшие от политических репрессий, матери-героини, труженики тыла, а также кавалеры ордена "Родительская слава" смогут ездить в электричках абсолютно бесплатно. По данным Комитета по социальной политике Северной столицы, всего эта мера коснётся около одного миллиона петербуржцев.

— Предоставляя людям старшего поколения — ветеранам, пенсионерам, работникам предпенсионного возраста и многодетным родителям — право на круглогодичный бесплатный проезд в электричках, город оказывает им существенную материальную помощь, расширяет возможности для полноценного отдыха и укрепления здоровья, — заявил спикер городского парламента Вячеслав Макаров после принятия документа.

Накануне Владимир Путин во время своего визита в Санкт-Петербург лично ознакомился с проектом изменения набережной Малой Невы, предложенным Александром Бегловым. Идею создания арт-парка он поддержал.