Госдеп США осудил Россию за упрощение получения гражданства для жителей Донбасса

Официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус назвала провокацией решение России об упрощении предоставления гражданства жителям Донбасса. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

— Указ президента Владимира Путина создаёт серьёзные препятствия для реализации минских договорённостей. Россия с помощью этой провокации усиливает нападки на суверенитет и территориальную целостность Украины,— отметили в сообщении.

Кроме того в тексте сообщения подчеркнули, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в прошлом выразил готовность к диалогу с российской стороной. Это якобы означает, что Москва должна решить, планирует ли она усугубить конфликт или исполнит свои обязательства в рамках минских соглашений.

Как писал Лайф, во Франции также осудили решение РФ.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.

Говоря о принятии этого постановления, он отметил, что это был вопрос гуманитарного характера. Путин пояснил, что жители Луганска и Донбасса лишены каких бы то ни было гражданских прав, в связи с чем и был принят документ об упрощении выдачи гражданства.

Постпред Украины Владимир Ельченко по инициативе президента Петра Порошенко обратился в Совет безопасности ООН. В связи с поступившей просьбой заседание Совбеза назначили на 25 апреля.