Facebook грозит штраф до $5 млрд

Крупнейшей в мире социальной сети "Фейсбук" грозит штраф из-за скандала, связанного с Cambridge Analytica. Об этом сообщает CNBS.

Отмечается, что в отчёте о доходах "Фейсбука" за первый квартал 2019 года говорится о том, что Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может оштрафовать компанию на 3 миллиарда долларов. При этом финальный размер взыскания может дойти до 5 миллиардов долларов.

— Проблема остаётся неразрешённой, и нет никаких гарантий относительно сроков или результатов финального решения, — указывается в документе.

Напомним, это не первый штраф в отношении социальной сети из-за сотрудничества с Cambridge Analytica. Ранее "Фейсбук" был оштрафован Британским управлением комиссара по информации на 664 тысяч долларов. Затем Управление уполномоченного по информации (ICO) в Британии оштрафовало компанию на сумму 500 тысяч фунтов.

Политическая консалтинговая компания Cambridge Analytica заявила о своём закрытии в начале мая 2018 года — компания оказалась в центре скандала после публикаций Times и Observer. В их материалах говорилось, что организация собирала личные данные 87 млн пользователей "Фейсбука", анализировала их политические предпочтения и предлагала им в соцсети рекламу, которая могла повлиять на их избирательные предпочтения.