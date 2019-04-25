Первой жертвой природных пожаров в Забайкалье стал пастух

Во время тушения огня местный житель получил множественные ожоги — 40% поверхности тела.

В Забайкальском крае скончался первый человек, пострадавший при масштабных природных пожарах в регионе. Как сообщают представители регионального Минздрава, 14 апреля на чабанской стоянке в Борзинском районе возник степной пожар. Местный пастух начал тушить огонь, однако сам получил множественные ожоги.

Мужчине потребовалась экстренная госпитализация. Он был доставлен в краевой ожоговый центр в Чите бортом санавиации с ожогом 40% поверхности тела.

— Врачи сделали всё возможное, однако спасти пациента не удалось, — сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в "Фейсбуке".

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая тяжёлый вред здоровью или гибель человека".

Также в Минздраве добавили, что восемь пострадавших в период с 19 по 20 апреля живы. Состояние шестерых оценивается как удовлетворительное, но два человека находятся в реанимации.

Всего огнём уничтожено около 100 жилых домов, 13 нежилых помещений, 113 фермерских и личных животноводческих хозяйств, 148 надворных построек. В результате пожаров 34 человека получили травмы, из них госпитализировано восемь человек. Также следователи установили, что огнём уничтожены два зернохранилища, 320 тонн грубых кормов, свыше 5600 голов скота, не менее шести единиц сельскохозяйственной техники.

Лайф писал, что на совещании в Чите, посвящённом ликвидации последствий пожаров в Забайкалье, присутствовал глава государства Владимир Путин. Он оценил сложность ситуации, а также поручил подготовить план предоставления жилья пострадавшим.