Путин о негативной реакции на российские паспорта для Донбасса: Это странно

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Путин о негативной реакции на российские паспорта для Донбасса: Это странно

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Фото: © РИА "Новости"/Сергей Кузнецов

Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию критиков на решение об упрощении режима выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик. По словам российского лидера, наблюдать такую реакцию странно. Потому что аналогичный процесс в отношении жителей Украины уже давно запустили, например, Венгрия и Румыния.

Это вызвало какую-то негативную реакцию, да? Это странно. Паспорта выдаёт Венгрия, Румыния. У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже венгров и румын? — заявил Путин.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. Документ был подписан в гуманитарных целях. МИД Украины уже призвал жителей ДНР и ЛНР не принимать российские паспорта.

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