Эксперт назвал главную цель Киева при принятии закона об украинском языке

По мнению представителя Института стран СНГ, новый украинский закон является ещё одним шагом по дерусификации Незалежной.

Главная цель нового закона Украины об исключительном использовании украинского языка — не поддержка и забота об украинском языке, которому на самом деле никто и ничто не угрожает, а ограничение использования русского языка на территории Украины. Это прямое продолжение политики дерусификации. Такое мнение Лайфу высказал заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин.

— То, о чём неоднократно предупреждали, когда начиналось в 2014 году, говорилось о том, что собираются делать из Украины Антироссию. Кто-то говорил, что это такой чисто пропагандистский термин: какая Антироссия? Вот вам реальность. Русский язык практически полностью запрещён для общественного использования, — отметил эксперт.

Как подчеркнул Шишкин, несмотря на явное ограничение прав русскоговорящих, украинские эксперты утверждают, что принятие подобного закона якобы является демократичным шагом.

— Я так думаю, что если ничего не изменится, то через пару лет запретят и на улицах разговаривать. Будут говорить, что большое достижение украинской демократии — это то, что можно забраться под кровать у себя дома и там с женой поговорить по-русски. Так что ничего удивительно здесь нет, этот закон — закономерное следствие переворота 2014 года, — считает Игорь Шишкин.

Как ранее сообщал Лайф, Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка. Его действие не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов. При этом избранный президент страны Владимир Зеленский пообещал проверить его на соответствие Конституции Украины. А в российском МИД отметили, что данный закон противоречит Конституции Незалежной.