В Шри-Ланке мусульманок попросили открыть лица после терактов

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В Шри-Ланке мусульманок попросили открыть лица после терактов

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Фото: © AP Photo/Eranga Jayawardena

Мусульманские лидеры Шри-Ланки обратились к женщинам страны с просьбой не закрывать лица, как того требуют правила, тем самым они смогут помочь следствию.

Мы призываем наших сестёр принимать во внимание трудности, с которыми сталкиваются сотрудники в ситуациях, когда личность человека не может быть установлена. Мы советуем нашим сёстрам не препятствовать поддержанию национальной безопасности и не надевать головные уборы, закрывающие лицо, — говорится в сообщении, распространённом Ассоциацией всех цейлонских улемов.

Как сообщал Лайф, в течение 21 апреля, в день католической Пасхи, в Шри-Ланке прогремела целая серия взрывов. Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ*. По уточнённым данным, в результате терактов погибло 253 человека.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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