Германия частично приостановила поставку нефти из России

Поставка российского топлива по нефтепроводу "Дружба" в Германию была частично приостановлена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минэкономики Германии.

Отмечается, что причиной остановки транзита стали проблемы с качеством нефти, которые ранее отметили другие страны ЕС, получающие российское топливо через трубопровод "Дружба".

При этом в Минэкономики Германии заявили, что на данный момент не видят проблем со снабжением.

— Хранилища хорошо заполнены. Мы спокойны, — подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь по данному вопросу высказались представители Объединения предприятий нефтеперерабатывающей промышленности (MWV). В организации также считают, что оснований для беспокойства нет.

Напомним, ранее из-за неудовлетворённости качеством нефти, поступающей на пункт Адамово, Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Ранее в Белоруссии рассказали о "резком ухудшении качества" нефти, поступающей из России. Минск приостановил экспорт бензина и дизтоплива из-за этих проблем. Источник загрязнения был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба".