Германия частично приостановила поставку нефти из России

Поставка российского топлива по нефтепроводу "Дружба" в Германию была частично приостановлена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минэкономики Германии.
Отмечается, что причиной остановки транзита стали проблемы с качеством нефти, которые ранее отметили другие страны ЕС, получающие российское топливо через трубопровод "Дружба".
При этом в Минэкономики Германии заявили, что на данный момент не видят проблем со снабжением.
— Хранилища хорошо заполнены. Мы спокойны, — подчеркнули в ведомстве.
В свою очередь по данному вопросу высказались представители Объединения предприятий нефтеперерабатывающей промышленности (MWV). В организации также считают, что оснований для беспокойства нет.
Напомним, ранее из-за неудовлетворённости качеством нефти, поступающей на пункт Адамово, Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Ранее в Белоруссии рассказали о "резком ухудшении качества" нефти, поступающей из России. Минск приостановил экспорт бензина и дизтоплива из-за этих проблем. Источник загрязнения был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба".
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