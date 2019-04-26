Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Украинская компания-оператор "Укртранснафта" прекратила транзит нефти по магистральному трубопроводу "Дружба". Об этом сообщается на официальной странице организации в Facebook.

Отмечается, что подача российского топлива полностью прекращена 25 апреля в 21:43 на участке Мозырь — Броды.

— Такое решение компания, в частности, приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, — говорится в сообщении.

Также в заявлении подчёркивается, что данные меры приняты в связи с "отказом приёма некачественной российской нефти на приёмо-сдаточных пунктах участка Будковце (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приёмо-сдаточном участке нефти Фенешлитке (Венгрия)".

Ранее Лайф писал, что из-за неудовлетворённости качеством нефти Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на неопределённый срок. Также была частично приостановлена поставка российского топлива в Германию.

Ранее в Белоруссии рассказали о "резком ухудшении качества" нефти, поступающей из России. Минск приостановил экспорт бензина и дизтоплива из-за этих проблем. Источник загрязнения был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба".