Словакия приостановила прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Компания-оператор Transpetrol словацкого участка трубопровода "Дружба" перекрыла транзит российской нефти в Европейский союз, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, находящийся под контролем венгерской нефтегазовой компании MOL, отказался принимать российскую нефть, поскольку она не отвечает требуемым стандартам качества.

Напомним, ранее из-за неудовлетворённости качеством нефти Польша остановила транзит российского топлива по трубопроводу "Дружба". Кроме того, была частично приостановлена поставка российской нефти в Германию. О прекращении транзита также заявила украинская компания-оператор "Укртранснафта".

Ранее в Белоруссии рассказали о "резком ухудшении качества" нефти, поступающей из России. Минск приостановил экспорт бензина и дизтоплива из-за этих проблем. Источник загрязнения был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба".