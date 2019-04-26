Украинский журналист Гордон назвал способ вернуть Крым

Для того чтобы вернуть Донбасс и Крым, власти Незалежной должны "пойти навстречу людям". Такую точку зрения выразил украинский журналист и политик Дмитрий Гордон.

— Необходимо не навязывать им что-то, а делать так, чтобы они сами к этому пришли. Но для этого нужны людская мудрость, людская честь, для этого нужно любить Украину, — отметил он в эфире телеканала "112 Украина".

Раскритиковав закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", Гордон выразил убеждённость в том, что действующая власть оттягивает момент присоединения потерянных регионов.

Как писал Лайф, депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят с нарушением регламента.

Ранее Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка. Его действие не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов. При этом избранный президент страны Владимир Зеленский пообещал проверить его на соответствие Конституции Украины. А в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что данный закон противоречит конституции Незалежной.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, в ходе которого абсолютное большинство его жителей высказалось в пользу воссоединения с РФ.